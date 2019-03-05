مقتل ستة أشخاص في حادث مروري في مصر

حي في القاهرة في 16 يناير 2019

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:14 05/03/2019 حدث بتاريخ: 19:15 05/03/2019

أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان الثلاثاء مقتل ستة أشخاص واصابة 32 آخرين في حادث مروري شمال القاهرة.

وأرجع البيان الحادث الذي وقع بمحافظة البحيرة (في دلتا النيل) إلى "تصادم سيارتين ميكروباص مع سيارة نقل (شاحنة)، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي".

ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خالد مجاهد "أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب15 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيي كفر الدوار، ودمنهور التعليمي".

وأتى هذا الحادث بعد أقل من أسبوع من حادث قطار محطة رمسيس في القاهرة الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا بعد اصطدام جرار القطار بالمصد الخرساني في نهاية رصيف الركاب.

وتشهد مصر باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع كثير من الطرق وتهور السائقين وعدم احترامهم قوانين المرور والقيادة بسرعة فائقة او السير في الاتجاه المعاكس، فضلا عن تهالك كثير من السيارات.