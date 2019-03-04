السعودية تقول من المبكر للغاية معاودة فتح سفارتها في دمشق

وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:30 04/03/2019 حدث بتاريخ: 21:34 04/03/2019

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الاثنين إن المملكة لن تعاود فتح سفارتها في سوريا دون إحراز تقدم في العملية السياسية لإنهاء الحرب.

وقال الحبير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الرياض ”هذا الأمر (معاودة فتح السفارة) يتعلق بالتقدم الذي تحرزه العملية السياسية في سوريا، فأعتقد أن بدري شوية على الموضوع“.

وأضاف ”فيما يتعلق بإعادة بناء سوريا، أيضا إعادة بناء سوريا ما يتم إلا بعد ما تنتهي الحرب، ونستطيع ضمان الاستقرار والأمن في سوريا“.

وفيما يتعلق بإعادة سوريا إلى عضوية الجامعة العربية قال الجبير ”إعادة سوريا للجامعة العربية هيكون مربوط بالتقدم الذي يتم إحرازه في العملية السياسية، وأعتقد أنه لا زال الموضوع مبكر، وأعتقد أن هذه وجهة نظر الجامعة العربية بشكل عام“.