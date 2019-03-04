محمود عباس يزور #بغداد ويلتقي صالح وعبد المهدي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:06 04/03/2019 حدث بتاريخ: 17:06 04/03/2019

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين تضامن الفلسطينيين مع العراق في تصديه للإرهاب وعملية إعادة الإعمار، وذلك خلال لقائه نظيره العراقي برهم صالح في إطار زيارة استمرت يومين إلى العاصمة بغداد.

وكان عباس وصل إلى العاصمة العراقية ليل الأحد في زيارة رسمية على رأس وفد فلسطيني للمرة الأولى منذ عشرة أعوام.

ومساء الأحد التقى رئيس السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في المقر الحكومي، حيث أكد في مؤتمر صحافي مشترك أنهما ناقشا "تطورات الأوضاع في فلسطين، والانتهاكات التي تتعرض لها القدس".

وأكد عباس أيضا استعداد بلاده "للمشاركة في عملية إعادة إعمار العراق، بالتعاون مع الشركات الفلسطينية المنتشرة في العالم".

والاثنين، عقد عباس اجتماعاً موسعاً مع صالح في قصر السلام بوسط بغداد، جرى خلاله الإشارة إلى العلاقات بين البلدين و"أهمية حماية القدس الشريف والمقدسات من أي انتهاكات"، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

بدوره، هنأ الرئيس الفلسطيني العراق "بالانتصار على عصابات داعش وتحرير المدن (...) مجدداً تضامن الشعب الفلسطيني مع شقيقه العراقي في تصديه للإرهاب"، وفق البيان نفسه.

وكان عباس زار العراق رسميا للمرة الأولى في 2009 ، بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.

وتحتضن بغداد خصوصا آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في مجمعات سكنية في وسط العاصمة، وقد انصهروا في المجتمع بفعل الامتيازات التي قدمها لهم صدام حسين في إطار دعمه القضية الفلسطينية.

وبعد سقوط النظام، وإبان اندلاع الحرب الطائفية في العام 2006، أصبح هؤلاء عرضة للاضطهاد ما دفع بعضهم إلى مغادرة بغداد والسكن في مخيمات على الحدود العراقية الأردنية.