الحكومة الفلسطينية تستعد لدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى في تحد لإسرائيل

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:19 03/03/2019 حدث بتاريخ: 18:19 03/03/2019

قال رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم الأحد إن حكومته ستدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى اليوم أو غدا بعد رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب من إسرائيل التي اقتطعت منها ما يدفع لأسر الشهداء والأسرى قبل أيام.

وقال الحمد الله في تغريدة على تويتر "لقد أكدنا ونؤكد أننا بالالتفاف الشعبي وبالاصطفاف حول فخامة الرئيس (محمود عباس) قادرون على تخطي الأزمة الحالية وتحصين مشروعنا الوطني".

وأضاف "ونقول أن أول رواتب سندفعها بتوجيهات الأخ الرئيس هي رواتب الشهداء والأسرى اليوم وغدا".

وقال "وقريبا بالصبر والتعاون سنتمكن من دفع جزء من رواتب الموظفين" لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

ورفضت الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي تسلم قيمة الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.

وبلغت قيمة هذه الضرائب عن شهر فبراير شباط 700 مليون شيقل (192.8 مليون دولار) خصمت إسرائيل منها 42 مليون شيقل قالت إن السلطة تدفعها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.