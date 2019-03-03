رئيس مجلس الشعب السوري يشارك في جلسات الاتحاد البرلماني العربي في عمان

رئيس مجلس الشعب السوري يصل الى عمان

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:00 03/03/2019 حدث بتاريخ: 14:11 03/03/2019

بدأت في عمان الأحد أعمال الدورة ال29 للاتحاد البرلماني العربي بمشاركة رؤساء 17 برلماناً عربيا وعلى رأسهم سوريا التي لا تزال خارج جامعة الدول العربية وسط استمرار انقسام بشأن عودتها الى المنظمة.

وقال رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة خلال افتتاح الدورة "نجتمع وسط ظروف عربية دقيقة وملفات عالقة وقضايا تتطلع شعوبنا لحلها".

ودعا الى "تكثيف الجهود العربية وتسليحها بالارادة من خلال إعادة الزخم لمؤسسات العمل العربي المشترك".

وأكد ان "لا استقرار في المنطقة والاقليم دون حل عادل يضمن إنهاء الإحتلال ويضمن للفلسطينيين قيام دولتهم على ترابهم الوطني وعاصمتهم القدس الشرقية".

وبالنسبة لسوريا، أكد الطراونة انه "لابد من تحرك فاعل باتجاه التوصل الى حل سياسي يضمن وحدة سوريا أرضا وشعبا ويعيد لسوريا عافيتها ولتستعيد دورها ركنا أساسيا من أساس الاستقرار في المنطقة".

ودعا الى "تظاهر الجهود للحفاظ على الاستقرار في سوريا وعلى الانجازات التي تم تحقيقها ضد تنظيم داعش الارهابي ودعم الجهود التي تمهد الطريق امام العودة الطوعية للاجئين السوريين الى وطنهم".

ويشارك في المؤتمر رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ.

وقد تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية مع بداية النزاع في هذا البلد في 2011.

من جهته، قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال انه "اتخذ قرار بان يكون الموضوع الوحيد على جدول اعمالنا هي قضية العرب الاولى فلسطين والقدس عاصمتها".

واضاف "علينا جميعا أن ننسى خلافاتنا ونتجه لدولة فلسطين ونلبي نداء القدس (...) يجب ان نقدم كل العون والتقدير للشعب الفلسطيني امام عدو صلف لا يعرف الا قوة السلاح".

وشكل قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب نقل السفارة الاميركية الى القدس قطيعة مع عقود من الدبلوماسية الدولية التي تعتبر أن وضع القدس يجب أن يتقرر ضمن مفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين.

ومن المتوقع أن يكشف ترامب خطته للسلام بعد الانتخابات الاسرائيلية في نيسان/ابريل المقبل.