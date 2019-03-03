إسرائيل تقصف مواقع لحماس ردا على إطلاق بالونات تحمل متفجرات

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:56 03/03/2019 حدث بتاريخ: 12:56 03/03/2019

أفاد مصدر أمني من حماس الأحد أن الطيران الإسرائيلي قصف موقعين تابعين للحركة في قطاع غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق بالونات تحمل "متفجرات" باتجاه إسرائيل.

وقال المصدر الأمني في حماس إن "طائرات الاحتلال شنت عدة غارات استهدفت موقعين للمقاومة (تابعين لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس) شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وآخر شرق رفح جنوب قطاع غزة".

وأشار إلى أن الهجوم الذي وقع ليل السبت أسفر عن أضرار "كبيرة" مضيفا أنه "لم يبلغ عن وقوع إصابات".

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن الضربات نفّذت الضربات بعدما "أطلقت مجموعة من البالونات المحملة بمتفجرات من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مؤكدا عدم وقوع إصابات أو أضرار في الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وفي وقت متأخر الأربعاء، استهدف الطيران الإسرائيلي عدة مواقع تابعة لحماس في غزة بعدما أدى "بالون متفجر" أطلق من القطاع الذي تديره الحركة الإسلامية، إلى إلحاق أضرار بمنزل في إسرائيل.

ويطلق فلسطينيون في غزة منذ شهور بالونات محملة بمواد متفجرة وحارقة بين حين وآخر، فيما تتواصل التظاهرات والصدامات كل أسبوع عند الجدار الحدودي.

ومنذ بدء هذه الاحتجاجات في 30 آذار/مارس العام الماضي، قتل 251 فلسطينيا على الأقل غالبيتهم على الخط الحدودي الفاصل مع اسرائيل، والآخرون بقصف مدفعي أو ضربات جوية. وقتل جنديان إسرائيليان منذ ذلك التاريخ.

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ العام 2008.