السعودية تسحب الجنسية من حمزة بن لادن

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:41 01/03/2019 حدث بتاريخ: 19:41 01/03/2019

سحبت السعودية الجنسية من حمزة بن لادن الذي تقول الولايات المتحدة إنه من "القياديين الأساسيين" في تنظيم القاعدة الجهادي، بحسب ما أفادت الجمعة الجريدة الرسمية السعودية.

وأكّدت جريدة "أم القرى" نقلاً عن "وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية" أنه "صدر أمر ملكي (...) بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن (حمزة أسامة محمد بن لادن) من السجلات الرسمية" بتاريخ 22 شباط/فبراير.

ولم تحدّد الأسباب خلف هذه الخطوة.

وأسس والد حمزة، أسامة بن لادن، تنظيم القاعدة وقاده حتى مقتله في أيار/مايو 2011 في عملية للقوات الخاصة الأميركية في مقرّ سكنه في إبوت أباد في باكستان حيث كان مختبئاً.

وكان أسامة بن لادن أيضاً مجرّداً من جنسيته السعودية.

وتنظيم القاعدة الذي يقوده المصري أيمن الظواهري في الوقت الحالي، يقف خلف هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وعرضت الولايات المتحدة، حليفة السعودية، الخميس مكافأة ماليّة قدرها مليون دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى القبض على حمزة بن لادن، أحد "القياديين الأساسيين" في تنظيم القاعدة.

ويعتبر حمزة الابن المفضل وخليفة أسامة بن لادن، واسمه موجود أصلاً على اللائحة الأميركية السوداء للأشخاص المتهمين بالإرهاب.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن هذه المكافأة هي مقابل معلومات "تتيح التعرّف عليه أو تحديد مكانه في أي بلد كان"، ووصفته بأنه "قيادي صاعد" لتنظيم القاعدة.

وأضافت الخارجية أن حمزة بن لادن "نشر عبر الانترنت منذ آب/أغسطس 2015 على الأقلّ رسائل صوتية ومصوّرة تدعو لشنّ هجمات ضدّ الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، وهدّد بشنّ هجمات ضدّ الولايات المتحدة انتقاماً لوالده الذي قتل في أيار/مايو 2011 على أيدي جنود أميركيين".

وبحسب خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية المتطرفة فإن حمزة بن لادن البالغ من العمر الآن ما يقرب من ثلاثين عاماً يقود جماعة أنصار الفرقان التي تستقطب منذ بضعة أشهر في سوريا مقاتلين من تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

ويعدّ حمزة بن لادن "ولي عهد الجهاد". وتظهر وثائق من بينها رسائل نشرتها وكالة فرانس برس في أيار/مايو 2015 أن أسامة بن لادن أراد أن يخلفه ابنه في قيادة التنظيم الجهادي العالمي المناهض للغرب.

وحمزة هو الابن الخامس عشر لبن لادن من زوجته الثالثة، وجرى تحضيره منذ الطفولة للسير على خطى والده.

وكان إلى جانبه في أفغانستان قبل هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، حيث تعلّم كيفية استخدام السلاح، مهدداً في فيديوهات الأميركيين واليهود و"الصليبيين".

وفي أرشيف القاعدة الذي صادره الأميركيون في عام 2011 وكشفت عنه وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أواخر عام 2017، يظهر فيديو لزفاف حمزة بن لادن، يبدو أنه في إيران. وهي المرة الأولى التي يشاهد فيها وهو راشد.

وتتضارب المعلومات حالياً حول مكان وجود حمزة بن لادن. ويعتقد أنه قضى سنوات مع والدته في إيران.

وقال أحد إخوة حمزة لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية العام الماضي إن مكان تواجد أخيه غير الشقيق مجهول لكنه قد يكون في أفغانستان.