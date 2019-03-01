حزب الله يدين قرار بريطانيا إدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:52 01/03/2019 حدث بتاريخ: 18:57 01/03/2019

أدانت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الجمعة قرار الحكومة البريطانية إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية وقالت إنها ترى فيه "انصياعا ذليلا" للولايات المتحدة.

وقالت الجماعة في بيان إنها "حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي" ووصفت الخطوة البريطانية بأنها "إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى".

وأضافت "يرى حزب الله في هذا القرار انصياعا ذليلا للإدارة الأمريكية، يكشف أن الحكومة البريطانية ليست سوى تابع في خدمة السيد الأمريكي".

وكانت بريطانيا قد قالت يوم الاثنين إنها تعتزم حظر كل أجنحة حزب الله بسبب ما وصفته بنفوذه المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط وصنفته منظمة إرهابية. وحزب الله مصنف بالفعل منظمة إرهابية في قائمة واشنطن.

واتسع نفوذ حزب الله، الذي لطالما كان أقوى جماعة في لبنان، على المستويين المحلي والإقليمي.

وللحزب ثلاث حقائب وزارية من أصل 30 وزارة في الحكومة التي يرأسها سعد الحريري، وهو أكبر عدد وزارات يشغله على الإطلاق.

وفاز حزب الله وحلفاؤه السياسيون، الذين يعتبرون ترسانته من الأسلحة ميزة للبنان، بأكثر من 70 من مقاعد البرلمان وعددها 128 مقعدا في انتخابات العام الماضي، في ضربة شديدة للأحزاب اللبنانية التي تعارض امتلاك الجماعة للسلاح ومنها حزب القوى اللبنانية المسيحي الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع دول الخليج.

وزاد أيضا النفوذ الإقليمي للجماعة، التي أسسها الحرس الثوري الإيراني عام 1982، بنشرها مقاتلين في صراعات بالشرق الأوسط منها الحرب في سوريا المجاورة.

* مساعدة عسكرية

يعني الحظر البريطاني أن أي شخص ينتمي للجماعة أو يحشد الدعم لها قد يُتهم بارتكاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن عشرة أعوام.

وقد يثير الإجراء البريطاني تساؤلات بشأن علاقات لندن مع لبنان التي تشمل مساعدات عسكرية وأمنية.

وعقب القرار، قال الحريري إنه يأمل ألا يضر القرار بالعلاقات الثنائية، وقال للصحفيين "نحن نرى أن هذا الأمر يخص بريطانيا وليس لبنان".

وجدد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت دعم بلاده "لاستقرار ورخاء لبنان"، وقال إن الإجراء "لن يغير التزامنا الحالي تجاه لبنان".

وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وهو حليف سياسي لحزب الله، إن الخطوة البريطانية لن يكون لها تأثير سلبي على لبنان وإن بريطانيا أبلغت لبنان بالتزاماتها تجاه العلاقات الثنائية.

لكن باسيل دافع أيضا عن الجماعة التي تعد ترسانتها نقطة محورية في الانقسامات السياسية بلبنان منذ سنوات.

وداخل بريطانيا، كانت جماعة حزب الله مصدرا للجدل السياسي الداخلي إذ واجه زعيم المعارضة جيريمي كوربين انتقادات من منافسين له حين وصف أعضاء الجماعة ذات مرة بأنهم أصدقاء.