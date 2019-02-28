أمريكا والسعودية والمملكة المتحدة تدعو إلى "إئتلاف عالمي" لدعم الأردن

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:54 28/02/2019 حدث بتاريخ: 21:56 28/02/2019

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الخميس إنه لا يوجد أي التباس بشأن دعم الولايات المتحدة لحلفاء رئيسيين في الشرق الأوسط مثل الأردن، بينما تعهد وزير المالية السعودي أيضا بتقديم المزيد من الدعم.

وسقطت الحكومة الأردنية العام الماضي بعد أن أثارت تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب فرضت بموجب برنامج لصندوق النقد الدولي في احتجاجات علنية نادرة. ويقع الأردن بين إسرائيل وسوريا والعراق والسعودية، وهو مركز دبلوماسي تقليدي في المنطقة.

وأبلغ منوتشين حلقة نقاشية في مؤتمر للاستثمار بلندن ”لا أعتقد أنه يوجد أي التباس بشأن الدعم الأمريكي“.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده ستواصل تقديم المساعدة والدعم المالي للأردن بما في ذلك من خلال مشروعها العملاق (نيوم) البالغ قيمته 500 مليار دولار والذي يمتد عبر حدود السعودية إلى الأردن ومصر.

وفي يونيو حزيران الماضي، تعهدت السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية بحزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار لدعم اقتصاد الأردن الذي يواجه صعوبات.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تستضيف حكومتها المؤتمر الاستثماري، إن المجتمع الدولي بحاجة إلى تشكيل ”إئتلاف عالمي لمساندة الأردن“.