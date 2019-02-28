السراج وحفتر يتفقان في اجتماع بأبو ظبي على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها

السراج وحفتر

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:41 28/02/2019 حدث بتاريخ: 16:43 28/02/2019

اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر خلال اجتماعهما في أبو ظبي بالإمارات على الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها ، حسبما أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس .

وقالت البعثة ، في بيان صحفي اليوم ، إنه "بدعوة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الدكتور غسان سلامة، وبحضوره، عقد يوم أمس اجتماع، في أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حضره رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش الوطني الليبي السيد خليفة حفتر".

وحسب البعثة ، اتفق الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة كما على سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.