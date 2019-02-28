رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف اقتطاع الأموال الفلسطينية

رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:38 28/02/2019 حدث بتاريخ: 13:38 28/02/2019

طالب رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله اليوم الخميس المجتمع الدولي لا سيما الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، واعادتها بالكامل.

وقال الحمد الله ، في بيان عقب لقائه في رام الله مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزان تريستال ، إن "هذه ليست قضية مالية إنما قضية سياسية، أموالنا حق لنا وإسرائيل تقوم بجبايتها بالنيابة عنا".

كما حث الحمد الله الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية "لدفع عملية السلام الى الأمام، مثلما طالب الرئيس محمود عباس مؤخرا في القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ".

وحسب البيان ، استعرض الحمد الله "الانتهاكات اليومية الإسرائيلية، واعتداء جيش الاحتلال ومستوطنيه على المقدسات سواء في القدس أو الخليل، والتوسع الاستيطاني ومساعي إسرائيل لتدمير حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا على حدود عام 1967".

وثمن الحمد الله الدعم الأوروبي المستمر لفلسطين، معتبرا أنه رغم قيام العديد من الدول بتخفيض دعمها أو وقفه عن فلسطين، إلا أن الدعم الأوروبي في ازدياد سواء ماليا أو سياسيا.