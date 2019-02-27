الرئيس بوتفليقة يعالج في مستشفى في جنيف

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:01 27/02/2019 حدث بتاريخ: 19:06 27/02/2019

ذكرت صحيفة "لا تريبون دو جنيف" الأربعاء أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة موجود في سويسرا ويعالج في المستشفى الجامعي في جنيف، على خلفية تظاهرات منذ أيام في الجزائر رفضا لترشيحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتستند الصحيفة إلى "مصادر متطابقة وحسنة الإطلاع" لتأكيد أن الرئيس الجزائري في جنيف منذ الأحد.

وفي اتصال أجرته فرانس برس والاعلام السويسري رفضت إدارة المستشفى تأكيد هذه المعلومات.

وبحسب موقع المستشفى فان المبنى الواقع في قلب المدينة لديه "وحدة خاصة" تؤمن للشخصيات كافة شروط الأمن والتكتم.

وبوتفليقة يزور مستشفيات وعيادات في سويسرا للعلاج منذ 1983.

كما أمضى ست سنوات في المنفى السياسي في سويسرا بين 1981 و1987.

وتعرض لجلطة دماغية في 2013 لكنه أعلن في 10 شباط/فبراير قراره الترشح لولاية خامسة ما أثار حركة احتجاج كبرى في البلاد.