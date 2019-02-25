السيسي يدافع عن تطبيق عقوبة الإعدام ويقول إنها وسيلة لأخذ الحقوق بالقانون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:22 25/02/2019 حدث بتاريخ: 17:22 25/02/2019

دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين عن سجل بلاده في مجال حقوق الانسان وقال إن عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم الجنائية في مصر وسيلة لأخذ حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية بالقانون وجزء من ثقافة وقيم المنطقة.

وكان السيسي يرد على سؤال حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأولى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والتي عقدت في منتجع شرم الشيخ على مدى يومين.

وقال السيسي إن الأولوية في الدول الأوروبية هي تحقيق الرفاهية لمواطنيها، لكن الأولويات في المنطقة هي "الحفاظ على بلادنا من السقوط والانهيار والخراب".