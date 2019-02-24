مصر ترفض انتقاد الأمم المتحدة لمحاكمات أفضت إلى أحكام بالإعدام

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:42 24/02/2019 حدث بتاريخ: 17:11 24/02/2019

رفضت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد انتقادات مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمحاكمات في مصر أفضت إلى إعدام تسعة متهمين الأسبوع الماضي.

ونفذ حكم الإعدام في التسعة يوم الأربعاء بعد أن أيدت محكمة النقض إعدامهم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015. وتم التنفيذ وسط تسارع وتيرة تنفيذ أحكام بالإعدام هذا الشهر.

وعبر مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه يوم الجمعة من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "أعربت جمهورية مصر العربية... عن الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري". وشدد البيان على "رفض مصر لأي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات".

ومنذ عام 2013، عندما أطاح الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، أصدرت محاكم مصرية مئات من أحكام الإعدام.

ويقول نشطاء حقوقيون إن نسبة صغيرة من تلك الأحكام نفذت وإن كانت الوتيرة تتسارع منذ عام 2015.