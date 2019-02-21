قمر مصري جديد إلى الفضاء

القمر المصري الجديد سيتم إطلاقه من كازاخستان

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:22 21/02/2019 حدث بتاريخ: 18:22 21/02/2019

أعلنت وكالة الفضاء الروسية، روس كوسموس، عن ساعة الصفر لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد "إيجيبت سات أيه"، المقرر إطلاقه، الخميس، من قاعدة بايكونور في كازاخستان.

وكتبت الوكالة الفضائية الروسية على موقعها الإلكتروني، أن الصاروخ "سويوز" الحامل للقمر الصناعي سينطلق من قاعدة بايكونور في تمام الساعة 19:47 بتوقيت موسكو.

وصنع القمر المصري الجديد بعد فقدان القمر السابق "إيجيبت سات-2"، الذي أطلق في أبريل 2014 لصالح الهيئة القومية للاستشعار عن بعد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القمر صناعة مصرية وإدارة مصرية 100 بالمئة وكل مكوناته إنتاج محلي، وهو الأول من نوعه من الأقمار الكبرى ويتجاوز عمره الافتراضي 11 سنة بتكنولوجيات أحدث.

والقمر الجديد تم الاتفاق عليه في شهر أغسطس عام 2015، حيث يعتمد على تصميم القمر السابق، وهو قمر للاستشعار عن بعد وليس قمرا عسكريا.

والاستشعار عن بعد مهمة للأقمار الفضائية المدنية بالكامل، لأن مصر لا تمتلك تقنيات عسكرية تستخدم ما يسمى بتكنولوجيا الملاحة الفضائية.

والقمر الجديد يصل حجمه حتى 1 متر، وحجم ذاكرته أكبر من حجم ذاكرة القمر القديم، وسيكون قادرا على حماية نفسه حتى لا تتأثر أجهزته بأي مؤثرات خارجية.

ويسمح القمر الجديد برسم حدود ومعالم التخطيط العمراني وسياسة رسم معالم جديدة في مصر، إضافة إلى دراسة تطور مصادر المياه ورصد ما يحدث على الأرض من ظواهر طبيعية وصناعية.