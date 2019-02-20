أحكام تتراوح بين السجن عامين و15 عاما لمدانين في قضايا إرهاب في الأردن

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:56 20/02/2019 حدث بتاريخ: 19:58 20/02/2019

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء أحكاما تراوحت بين السجن عامين والسجن 15 عاما بحق 27 أردنيا دينوا بتهم يتعلق معظمها بالترويج لتنظيم الدولة الإسلامية ومحاولة الالتحاق بمقاتليه في سوريا.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن "محكمة أمن الدولة أصدرت احكاما تراوحت بين السجن لعامين والسجن 15 عاما بحق 27 متهما دينوا في 17 قضية منفصلة تتعلق بالإرهاب".

وأضاف أن بين التهم "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية +داعش+، ومحاولة الالتحاق بجماعات وتنظيمات إرهابية في سوريا".

وبين المدانين خمسة فارين من وجه العدالة.

وبحسب المصدر، فإن اثنين من المدانين "خططا لتنفيذ عملية إرهابية نصرة" لتنظيم الدولة الإسلامية "تتضمن خطف أحد ضباط المخابرات في الاردن وقتله وتصوير تلك العملية وخطف أحد قضاة محكمة أمن الدولة وقتله واستهداف مبنى مخابرات الرصيفة" شرق عمان.

كما أشار الى ان أحد أعضاء التنظيم المتطرف في سوريا طلب من محكوما آخر عبر الإنترنت، "تنفيذ عمليات عسكرية في الأردن تمثلت باستهداف الشرطة السياحية في موقع المدرج الروماني"السياحي.

وقال إن هذا الشخص "بايع أمير التنظيم أبو بكر البغدادي متعهدا بتنفيذ تلك العملية" في تسجيل صوتي.

وشدد الاردن منذ عام 2017، العقوبات بحق المروجين لأفكار تنظيم الدولة الاسلامية أو الذين يحاولون الالتحاق بهذا التنظيم وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت.

كما شددت السلطات منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار/مارس 2011، إجراءاتها على حدود المملكة مع سوريا واعتقلت وسجنت عشرات الجهاديين وحاكمتهم لمحاولتهم التسلل إلى الجارة الشمالية للقتال فيها.