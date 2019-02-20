مصر تنفذ حكم الإعدام في 9 أشخاص أدانهم القضاء باغتيال النائب العام

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:10 20/02/2019 حدث بتاريخ: 13:19 20/02/2019

قال مصدر في السجن ومحام إن السلطات المصرية نفذت اليوم الأربعاء حكم الإعدام في تسعة أشخاص أدينوا باغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم عام 2015.

وكانت محكمة النقض أيدت في نوفمبر تشرين الماضي حكما أصدرته محكمة للجنايات بإعدام التسعة وخففت عقوبة ستة آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد في القضية.

وقُتل بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه بالقرب من منزله بالقاهرة يوم 29 يونيو حزيران 2015. واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بتنفيذ الهجوم بمساعدة نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).