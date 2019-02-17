المرصد السوري: 19 قتيلا جراء قصف النظام على مناطق الهدنة الروسية التركية بريفي حماة وإدلب

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:12 17/02/2019 حدث بتاريخ: 13:20 17/02/2019

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاحد بسقوط 19 قتيلا بينهم 16 طفلاً خلال يومين جراء قصف قوات النظام غير المسبوق منذ أسابيع على مناطق سريان هدنة الروس والأتراك بالشمال السوري.

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم ، إن حصيلة القتلى سقطوا أول أمس الجمعة وأمس السبت في قصف استهدف مدينة خان شيخون ومعرة النعمان وقلعة المضيق وفي سهل الغاب بريفي حماة وإدلب.

وأشار المرصد إلى أن أعداد القتلى مرشحة للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة ،لافتة أن قوات النظام أطلقت قذائف فجر اليوم على قرية الحويز بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وأطراف اللطامنة بالقطاع الشمالي من ريف حماة.

ولفت إلى استهداف قوات النظام لمناطق في مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن سقوط جرحى ومعلومات عن سقوط قتلى. وطبقا للمرصد ، يأتي ذلك وسط تحليق لطيران الاستطلاع في سماء مدينة معرة النعمان، بالتزامن مع قصف بقذائف الهاون من قبل قوات النظام على مناطق في قريتي الشريعة والحويز، بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، سقط على إثره عدد من الجرحى في قرية الشريعة.