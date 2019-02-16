مصر: مقتل 7 إرهابيين وسقوط 15 قتيلا وجريحا من الأمن

رجل أمن مصري

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:41 16/02/2019 حدث بتاريخ: 13:44 16/02/2019

أحبطت القوات المسلحة المصرية، السبت، هجوما على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء من قبل العناصر الإرهابية، سقط خلاله قتلى من العناصر الإرهابية.

وقال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن قوة الارتكاز الأمني قامت بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها، مضيفا "تمكنا من القضاء على 7 أفراد متطرفين".

وأوضح أنه "نتيجة لتبادل إطلاق النيران، قتل وأصيب ضابط و14 آخرين من درجات أخرى".

وتابع "وجرى استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بالمنطقة".

وتواصل السلطات الأمنية في مصر المواجهات للقضاء على مجموعات مسلحة تنتشر في شبه جزيرة سيناء، أخطرها على الإطلاق تنظيم "أنصار بيت المقدس" الموالي لتنظيم "داعش".