روحاني: ندعم مسعى تطهير منطقة إدلب بسوريا من المتشددين
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيريه الروسي والتركي يوم الخميس إنه يدعم مسعى لتطهير منطقة إدلب بسوريا من مقاتلين كانوا ينتمون من قبل لجبهة النصرة، وأضاف أنه سيكون من الخطأ تركهم يخرجون من مأزقهم لمجرد أنهم غيروا اسمهم.
ويستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة تجمعه مع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإيراني في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود لبحث مستقبل سوريا.
وتقول موسكو إن متشددين إسلاميين كانوا ينتمون من قبل لجبهة النصرة يسيطرون حاليا على معظم أنحاء إدلب، وتريد تحركا عسكريا لطردهم من هناك.
وأبلغ روحاني بوتين وأردوغان بأنه يعتقد أن الوقت حان لتكثيف الجهود لإصلاح الوضع في إدلب.