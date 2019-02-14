روحاني: ندعم مسعى تطهير منطقة إدلب بسوريا من المتشددين

الرئيس الإيراني حسن روحاني يصافح نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود يوم الخميس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:23 14/02/2019 حدث بتاريخ: 18:26 14/02/2019

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيريه الروسي والتركي يوم الخميس إنه يدعم مسعى لتطهير منطقة إدلب بسوريا من مقاتلين كانوا ينتمون من قبل لجبهة النصرة، وأضاف أنه سيكون من الخطأ تركهم يخرجون من مأزقهم لمجرد أنهم غيروا اسمهم.

ويستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة تجمعه مع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإيراني في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود لبحث مستقبل سوريا.

وتقول موسكو إن متشددين إسلاميين كانوا ينتمون من قبل لجبهة النصرة يسيطرون حاليا على معظم أنحاء إدلب، وتريد تحركا عسكريا لطردهم من هناك.

وأبلغ روحاني بوتين وأردوغان بأنه يعتقد أن الوقت حان لتكثيف الجهود لإصلاح الوضع في إدلب.