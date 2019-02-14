رئيس الوزراء الفرنسي سيحضر تدشين المتحف الوطني في قطر

رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:20 14/02/2019 حدث بتاريخ: 14:28 14/02/2019

يعتزم رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب زيارة الدوحة في نهاية آذار/مارس بمناسبة تدشين المتحف الوطني في قطر، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان-إيف لودريان.

وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية إن "رئيس الوزراء سيزور قطر ... لتدشين المتحف الوطني الذي يفتتح في أواخر آذار/مارس".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دشّن في مراسم باذخة متحف اللوفر أبوظبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 إلى جانب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأبرمت قطر وفرنسا الاثنين اتفاق "تحاور إستراتيجي" في مجال "الأمن الإقليمي" في وقت لا تزال هذه الدولة الخليجية تتخبّط في أزمة دبلوماسية مع البعض من جيرانها، وأبرزهم السعودية والإمارات.

ومن شأن هذا الاتفاق الذي وقّعه الاثنين جان-إيف لودريان ونظيره القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني أن يعزّز التعاون أيضا في مجالات الاقتصاد والثقافة والرياضة ومكافحة الإرهاب.