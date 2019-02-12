رئيس البرلمان الليبي يدعو لرفع حالة القوة القاهرة عن أكبر حقل نفطي في البلاد

رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:29 12/02/2019 حدث بتاريخ: 20:29 12/02/2019

قال متحدث باسم البرلمان الليبي إن رئيسه دعا مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد، والتي أُعلنت في ديسمبر كانون الأول.

ويتعرض إنتاج النفط الليبي إلى اضطرابات منذ نشوب صراع في عام 2011، مع اعتياد المحتجين والمجموعات المسلحة استهداف حقول النفط والبنية التحتية للطاقة. وليبيا عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

تأتي الدعوة الصادرة عن عقيلة صالح رئيس البرلمان في الوقت الذي قالت فيه قوات شرق ليبيا إنها سيطرت بشكل كامل على الشرارة، في تحد للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

ولم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية ما أعلنته قوات شرق ليبيا. وتشغل المؤسسة مع شركاء أجانب الحقل البالغ حجم طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يوميا والواقع في عمق الصحراء بجنوب ليبيا.