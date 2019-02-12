مجلس النواب اللبناني يبدأ التصويت على الثقة بالحكومة

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:47 12/02/2019 حدث بتاريخ: 13:47 12/02/2019

بدأ مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة، تستمرّ يومين في جلسات نهارية ومسائية بناءً على دعوة رئيسه نبيه بري.

وكان الرئيس بري قد دعا الأسبوع الماضي إلى عقد جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة اليوم وغداً نهاراً ومساءً.

وتمثل الحكومة اليوم أمام مجلس النواب لمناقشة بيانها الوزاري تمهيداً لنيل الثقة والانطلاق بعدها إلى العمل لمعالجة ما ينتظرها من ملفات شائكة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني، قد أقرّ الخميس الماضي، البيان الوزاري للحكومة، في جلسة عقدت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء.

وضمت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري أربع وزيرات، وتمثلت فيها معظم القوى السياسية التي تمثلت بكتل نيابية في الانتخابات النيابية الأخيرة.

وتمثلت كتلة "حزب الله" النيابية "الوفاء للمقاومة" في الحكومة بالوزراء محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة ، ومحمود قماطي وزير دولة لشؤون مجلس النواب، وجميل صبحي جبق وزيراً للصحة.

وجاء تشكيل الحكومة بعد أكثر من 8 أشهر من تكليف الرئيس الحريري.

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون قد كلّف الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 24 أيار / مايو الماضي بعد تسميته من قبل 111نائباً في المشاورات النيابية الملزمة.