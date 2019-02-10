اللوفر أبو ظبي سيعرض لوحات للفنانين الهولنديين رامبرانت وفيرمير

اللوفر أبو ظبي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:47 10/02/2019 حدث بتاريخ: 11:47 10/02/2019

أعلن متحف اللوفر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي الأحد أنه سيعرض لوحات للفنانين الهولنديين الشهيرين رامبرانت وفيرمير هذا الشهر في إطار معرض عن العصر الذهبي الهولندي.

ويحمل المعرض عنوان"رامبرانت وفيرمير والعصر الذهبي الهولندي: روائع فنية من مجموعتي لايدن ومتحف اللوفر"، وهو المعرض العالمي الأول هذا العام في المتحف.

وأوضح المتحف أن المعرض الذي سيفتتح في 14 من شباط/فبراير المقبل سيعرض لوحات للفنانين رامبرانت وفيرمير وغيرهم من الفنانين الهولنديين المشهورين.

ويستمر المعرض حتى 18 أيار/مايو المقبل.

وقال مدير المتحف مانويل راباتيه لوكالة فرانس برس أن "رامبرانت هو أحد رواد العصر الذهبي. وهو عبقري عالمي ومرتبط بالعالم".

وسيعرض 95 عملا فنيا في المعرض.

ودشّن اللوفر أبوظبي الواقع في جزيرة السعديات عند أطراف العاصمة الإماراتية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يفتح أبوابه للزوار في 11 من الشهر ذاته. وقد صمم المبنى المهندس الفرنسي جان نوفيل.

واللوفر أبوظبي وهو أول متحف يحمل اسم اللوفر خارج فرنسا، جاء ثمرة اتفاق حكومي مشترك وقعته باريس وأبو ظبي العام 2007. ومدة الاتفاق ثلاثون عاما، وتقوم باريس بموجبه بتقديم الخبرة وإعارة القطع الفنية وتنظيم معارض موقتة في مقابل مليار يورو.