مسؤول: قوات سوريا الديمقراطية ستهاجم جيبا لداعش فور خروج المدنيين

قوات سوريا الديمقراطية ستهاجم جيبا لداعش فور خروج المدنيين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:50 09/02/2019 حدث بتاريخ: 16:14 09/02/2019

قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية إن القوات التي تدعمها الولايات المتحدة تستعد لشن هجوم على آخر جيب تابع لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة عملياتها فور إجلاء المدنيين الموجودين داخل الجيب.

ويتمركز الجيب المحاصر التابع للدولة الإسلامية حول باغوز على الضفة الشرقية لنهر الفرات ويعد آخر معقل للتنظيم في هذا الجزء من سوريا الذي تقاتل فيه قوات تدعمها الولايات المتحدة.

ولم يذكر مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية الموعد المتوقع للانتهاء من إجلاء المدنيين. ومعظم المدنيين هم عائلات مقاتلي الدولة الإسلامية.

وقال بالي في وقت متأخر يوم الجمعة ”ثمة ممر آمن ويوميا يخرج المدنيون وهذا يقلل من عددهم داخل باغوز، وحتى نتأكد من خلو المدينة من المدنيين سنشن هجوما لإنهاء وجود داعش، أو تسليم أنفسهم؛ لا خيارات أخرى أمامهم. ونؤكد لا مفاوضات، ولا حتى نية في المفاوضات، في خصوص هذا الموضوع“.