اعتقال فلسطيني يشتبه بقتله إسرائيلية في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون خلال مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين في الضفة الغربية في 18 يناير 2019

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:09 09/02/2019 حدث بتاريخ: 12:09 09/02/2019

اعتقل فلسطيني يشتبه بأنه قتل إسرائيلية خلال عملية جرت في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما قال ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية السبت.

وكان قد عثر على جثة أوري انسباشر (19 عاما) مساء الخميس في جنوب القدس وجرى دفنها الجمعة في مستوطنة تقوع. وأصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا يحظر نشر أي تفاصيل عن جريمة القتل هذه.

ولم تكشف الشرطة هوية الفلسطيني، مكتفية بالقول إنه من الخليل في جنوب الضفة الضفة الغربية المحتلة.

وحمل سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون في بيان السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس مسؤولية مقتل الإسرائيلية.

وقال إن "السلطة الفلسطينية تواصل سياسة دفع رواتب الإرهابيين (...) وقتلت شابة في التاسعة عشرة من عمرها بوحشية في إسرائيل"، ملمحا إلى المساعدات المالية التي تمنح إلى الفلسطينيين المعتقلين في اسرائيل أو الذين قتلهم جنود إسرائيليون.

وحث دانون أيضا مجلس الأمن الدولي على إدانة "هذه الجريمة الوحشية" و"التحرك بحزم ضد ثقافة الرعب للسلطة الفلسطينية".

وقبل توقيف الفلسطيني، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة أن "قوات الأمن ستعثر على المسؤولين عن جريمة القتل هذه وسنعاملهم بكل الصرامة التي يسمح بها القانون.