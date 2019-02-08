لبناني يحرق نفسه احتجاجا على عدم منح ابنته إفادة دراسية لعدم قدرته على دفع المستحقات

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:08 08/02/2019 حدث بتاريخ: 19:08 08/02/2019

أضرم رجل النار في نفسه في باحة مدرسة في شمال لبنان الجمعة احتجاجا على عدم إعطائه إفادة مدرسية لابنته لعدم تسديده المستحقات المالية وفارق الحياة إثر ذلك، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية أن جورج زريق كان ينوي نقل ابنته من مدرسة "سيدة بكفتين" في منطقة الكورة إلى مؤسسة تعليمية أخرى لعدم قدرته على تسديد المستحقات وتردي وضعه المادي، لكن المدرسة رفضت إعطاءه الإفادة الدراسية اللازمة، فأضرم النار في نفسه.

وقد نقل إلى المستشفى لكنه سرعان ما فارق الحياة، بحسب المصدر.

وأصدرت إدارة المدرسة بيانا تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أشار إلى الظروف المالية الصعبة لزريق وإلى أن إدارة المدرسة سبق أن أعفته من جزء من المستحقات المالية، لكن البيان لم يوضح ما إن كانت الإدارة رفضت إعطاءه الإفادة الدراسية ما لم يدفع باقي المتوجّبات.

ولم يتسنّ لوكالة فرانس برس الحصول على تعليق من إدارة المدرسة.

وقال الطبيب غبريال السبع رئيس قسم الجراحة في مستشفى السلام في طرابلس لوكالة فرانس برس إن جورج زريق وصل "والحروق تغطي 90 في المئة من جسمه".

وأضاف "فعلنا ما في وسعنا لكن لم يكن من الممكن إنقاذه.. لقد أدت مادة البنزين إلى حروق داخلية أيضا، وحروق في الرئتين".

وأثارت هذه الحادثة استياء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تأتي في ظلّ تململ متزايد من الظروف الاقتصادية المتردّية التي يعيش فيها اللبنانيون في السنوات الأخيرة، وتكشّف أخبار بشكل مستمرّ عن حالات بؤس اجتماعي قاسية، منها عجز كثيرين عن دخول المستشفيات لعدم قدرتهم على تسديد تكاليف العلاج.

وتفرض الكثير من المدارس الخاصة في لبنان أقساطا تثقل كاهل أولياء التلاميذ مع زيادة مستمرة سنة تلو الأخرى، لذا يعمد الكثيرون إلى نقل أبنائهم إلى المدارس الحكومية.

وكتب أكرم سابق وهو أستاذ على صفحته على فيسبوك مخاطبا المسؤولين "خذوا المناصب المكاسب والكراسي ولكن دعونا نعيش بكرامة.. جورج أشعل النار في نفسه وأشعل نار الوجع في صدر كل مواطن".

وكتب الناشط فاروق يعقوب "علينا أن ننزل إلى الشارع ونشعل البلد مثلما أشعل جورج زريق النار في نفسه".

وسرعان ما نشر ناشطون على مواقع التواصل تعليقات استذكروا فيها معاناتهم وهم تلاميذ جراء عدم قدرة أهلهم على تسديد الأقساط الدراسية في الوقت المناسب.