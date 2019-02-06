بومبيو يطمئن الحلفاء بالتزام أمريكا بشأن سوريا والعراق

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:59 06/02/2019 حدث بتاريخ: 18:59 06/02/2019

طمأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحلفاء يوم الأربعاء بأن انسحاب قوات بلاده من سوريا ”ليس نهاية معركة أمريكا“ وطالبهم بتجديد الالتزام بهدف إلحاق الهزيمة النهائية بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال بومبيو مخاطبا نحو 79 من شركاء التحالف، تجمعوا في واشنطن لبحث الخطوات المقبلة في الصراع في سوريا، إن الدولة الإسلامية لا تزال تمثل تهديدا.

وأضاف في تعليقات افتتاحية ”انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ليس نهاية معركة أمريكا. سنواصل خوض المعركة إلى جانبكم... سحب القوات تغيير تكتيكي بصورة أساسية، وليس تغييرا في المهمة. إنه يمثل ببساطة مرحلة جديدة في معركة قديمة“.