رئيس القيادة المركزية الأمريكية يقول ترامب لم يشاوره قبل قراره سحب القوات من سوريا

الجنرال جوزيف فوتيل رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:19 05/02/2019 حدث بتاريخ: 21:19 05/02/2019

قال الجنرال جوزيف فوتيل رئيس القيادة المركزية الأمريكية الذي يتولى الإشراف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء إنه لم تتم مشاورته قبل القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر كانون الأول بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال فوتيل في جلسة بمجلس الشيوخ ”لم تجر استشارتي“ في الوقت الذي اعترف فيه بأن ترامب أبدى علانية رغبة في الانسحاب من سوريا في مرحلة ما.وجاء هذا الإعلان بينما حذر فوتيل من استمرار خطر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق عقب انسحاب القوات الأمريكية.