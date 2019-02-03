وفاة فلسطيني بعد إصابته برصاص اسرائيلي في غزة

فلسطينيون اثناء تظاهرة قرب السياج مع اسرائيل شرق مدينة غزة الجمعة في الاول من فبراير 2019

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:51 03/02/2019 حدث بتاريخ: 20:51 03/02/2019

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة فلسطيني الأحد متأثرا بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي شمال القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة إن "احمد غازي عباس ابو جبل (30 عاما) توفي متأثراً بجروح أصيب بها في 29 كانون الثاني/يناير في بيت لاهيا (شمال قطاع غزة) برصاص الجيش الاسرائيلي في الإحتجاجات الأسبوعية التي بدأت قبل 42 أسبوعا".

ومنذ آذار/مارس 2018 قتل ما لا يقل عن 247 فلسطينيا برصاص إسرائيلي معظمهم على الحدود، والآخرون في غارات إسرائيلية ردا على هجمات من قطاع غزة.