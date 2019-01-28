مطار دبي الأول عالميا في عدد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي

مطار دبي الدولي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:17 28/01/2019 حدث بتاريخ: 16:17 28/01/2019

استقبل مطار دبي الدولي 89,1 مليون مسافر في عام 2018، ما يعني أنه احتفظ بصدارة أكبر مطارات العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين للسنة الخامسة على التوالي، بحسب ما أفاد بيان الإثنين.

وقال البيان أن "اجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار العام الماضي بلغ 89 مليونا و149 ألفًا و387 مسافرا (بارتفاع نسبته 1%) مقارنة بالعام 2017".

ومع أن المطار حقق رقما قياسيا جديدا إلا أنه لم يحقق هدفه المعلن باستقبال 90,3 مليون مسافر الذي تم توقعه لعام 2018.

واستمرت الهند بمقدمة الوجهات الأكثر تعاملا مع مطار دبي من حيث إجمالي أعداد المسافرين مع 12,28 مليون مسافر العام الماضي، ثم حلت السعودية في المركز الثاني مع 6,47 مليون مسافر، وحلت محل بريطانيا التي أصبحت في المركز الثالث.

وبحسب البيان فإن أوروبا الشرقية هي "أسرع المناطق نموا بنسبة تبلغ 16,7%".

ويعد هذا المطار الذي يشكل مركزا رئيسيا للعبور واحدا من بين عدة مطارات خليجية شهدت نموا هائلا خلال الأعوام الأخيرة.

وتعتبر دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم وقد زارها العام الماضي 15,8 مليون شخص. وتضمّ الامارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، وأشهرها برج خليفة الأعلى في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق "السبع نجوم".