مقتل أربعة رجال شرطة بعبوتين ناسفتين شمال بغداد

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:15 27/01/2019 حدث بتاريخ: 13:16 27/01/2019

قتل أربعة رجال شرطة وأصيب آخرون بجروح الأحد في انفجار عبوتين ناسفتين استهدف مركزا أمنيا عند مدخل قضاء الشرقاط شمال بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وأوضح قائمقام الشرقاط علي دودح لوكالة فرانس برس إن "عبوة أولى انفجرت عند الثامنة صباحا (05:00 ت غ) لدى مرور سيارة مدنية تقل عناصر من الشرطة إلى مقر عملهم" عند المدخل الجنوبي للشرقاط التي تبعد 250 كيلومترا إلى شمال بغداد وكانت معقلا لتنظيم الدولة الإسلامية في السابق.

وأضاف دودح أن الانفجار "أسفر عن مقتل شرطيين اثنين، وإصابة ثمانية بجروح"، وهي حصيلة أكدها ضابط برتبة مقدم طلب عدم كشف هويته.

وبعد وصول التعزيزات والنجدة، "انفجرت عبوة ثانية بعد نحو ساعة ونصف الساعة من الأولى" وفق دودح.

ولفت الضابط في الشرطة العراقية إلى أن "الانفجار الثاني أسفر عن مقتل شرطيين اثنين آخرين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وفرضت القوات العراقية كامل سيطرتها على قضاء الشرقاط من تنظيم الدولة الإسلامية، في أيلول/سبتمبر 2017.

ورغم إعلان بغداد في كانون الأول/ديسمبر 2017 "النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية، ما زال الجهاديون قادرين على شن هجمات متفرقة وعمليات خطف واغتيال، خصوصا في محافظتي صلاح الدين وكركوك شمال بغداد.