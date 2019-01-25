السفير القطري في غزة يعلن تحويل المنحة المالية لبلاده الى مشاريع انسانية بإشراف الامم المتحدة

السفير محمد العمادي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:18 25/01/2019 حدث بتاريخ: 21:18 25/01/2019

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، تحويل المنحة القطرية المالية التي رفضت حماس استلامها، الى مشاريع انسانية للقطاع ستنفذ عبر الأمم المتحدة.

وقال العمادي في مؤتمر صحافي في غزة بشأن المنحة القطرية وقدرها 25 مليون دولار "بعد أن أبلغتنا حماس قرارها عدم قبول المنحة تحت اي شرط، وسعيا منها لرفع الضغط عن جميع الأطراف، تم التوافق على تخصيص أموال المنحة لمشاريع إنسانية بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة"، مبينا أنه "سيتم توقيع أول اتفاق مع الأمم المتحدة بمبلغ 20 مليون دولار للتشغيل المؤقت مدته من 4 إلى 6 أشهر، يوم الاثنين القادم".

وكان نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية رفض الخميس الدفعة الثالثة من المنحة القطرية بسبب شروط اسرائيل التي منعت إدخال هذه الدفعة الاربعاء، رداً على تجدد اطلاق النار قرب الحدود مع غزة.

وأشار العمادي الى أن المشاريع تهدف ل"تحسين وتطوير مشاريع الكهرباء ووزارة الصحة وتشغيل محطات الصرف الصحي بالوقود القطري وتوصيل المساعدات لعشرات الالاف من الأسر الفقيرة وغيرها من المشاريع الإنسانية الضرورية".

وأوضح ان المنحة "جاءت بتوجيهات من سمو الأمير الشيخ تميم كمساعدات انسانية عاجلة لسكان غزة في ظل ظروفهم الصعبة والمأساوية وبناء على قرارات الامم المتحدة بهذا الشان" مستدركا "لكن تم تأويلها وتم استغلال المنحة من بعض الاطراف على انها الهدوء مقابل الدولار".

من جهة ثانية قال خالد البطش منسق الهيئة العليا ل"مسيرات العودة" في مؤتمر صحافي بحضور اسماعيل هنية رئيس حماس قرب الحدود شرق غزة إن "استمرار الاحتلال في التلاعب والتنصل من كسر الحصار سيفتح الابواب امام تصعيد كبير سيذوق خلاله الاحتلال ومستوطنو ما يسمى بغلاف غزة الألم والمعاناة".

وطالب البطش مصر والوسطاء الدوليين ب"التحرك قبل فوات الاوان".

وشدد على تأييد الهيئة، التي تضم كافة الفصائل، لقرار حماس "رفض الآلية الصهيونية لإدخال المال العربي القطري المستحق لشعبنا دون منة من الاحتلال الغادر".

من جهة ثانية أكد البطش أنه "تمت دعوة الفصائل الفلسطينية الى الدوحة لمناقشة ملف الانتخابات، وقطر جاهزة لاستضافة الكل للخروج برؤية موحدة".

ويسود هدوء هش على حدود القطاع منذ تشرين الثاني/نوفمبر نتيجة تهدئة غير رسمية بين حماس واسرائيل.

وبموجب هذا التفاهم الذي جرى التوصل اليه بوساطة مصرية وقطرية، سمحت إسرائيل لقطر، وهي الدولة الحليف لحماس، بتقديم مساعدات للقطاع، بما في ذلك 15 مليون دولار شهرياً لدفع رواتب موظفي حماس المدنيين والشرطة وعددهم نحو أربعين ألفا، اضافة الى تقديم مساعدات إغاثية للفقراء.