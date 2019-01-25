أردوغان: هناك اتفاق منذ عدة عقود يسمح لتركيا بدخول سوريا إذا تعرضت للتهديد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:56 25/01/2019 حدث بتاريخ: 21:18 25/01/2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن هناك اتفاقا تم إبرامه في عام 1998 يسمح لتركيا بدخول الأراضي السورية إذا واجهت تهديدات.

وأصر أردوغان على أن أنقرة وحدها يمكنها إقامة "منطقة آمنة" على الحدود مع سوريا.

وقال اردوغان عن المنطقة العازلة التي تريدها تركيا على طول حدودها مع شمال سوريا "نحن نرفض كل عروض الحل ما عدا هذا (أي أن تسيطر تركيا عليها بالكامل)".

وأضاف أردوغان في تجمع حاشد في مدينة ارضروم الشرقية "نتوقع الالتزام بالوعد بإقامة منطقة آمنة تهدف إلى حماية بلادنا من الإرهابيين في غضون بضعة أشهر" في إشارة إلى الولايات المتحدة التي تسحب قواتها من سوريا.

وتم توقيع بروتوكول أضنة لعام 1998 بين سوريا وتركيا ، حيث وعدت دمشق بإنهاء الدعم لحزب العمال الكردستاني . وقال أردوغان إن البروتوكول يسمح أيضا لتركيا بدخول سوريا متى وأينما واجهتها تهديدات بذلك.

وتربط تركيا بين حزب العمال الكردستاني المحظور، والمتمردين الأكراد الذين يسيطرون على معظم المناطق الحدودية في شمال سوريا. ولعب الأكراد السوريون المدعومون من الولايات المتحدة دوراً محورياً في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وبحث أردوغان بشكل متكرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة "المنطقة الآمنة" التي يبلغ عرضها 32 كيلومترا.

وقال أردوغان إنه إذا لم يقدم شركاء الائتلاف الأمريكي الدعم اللوجستي لتلك المنطقة فإن تركيا ستقيمها بمفردها.