تركيا تقصف مواقع لوحدات حماية الشعب في تل رفعت بسوريا لليوم الثالث

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:28 25/01/2019 حدث بتاريخ: 18:37 25/01/2019

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية اليوم الجمعة أن القوات التركية قصفت مواقع في منطقة تل رفعت في شمال سوريا لليوم الثالث على التوالي.

وتقع تل رفعت على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الشرق من عفرين التي تخضع لسيطرة تركيا وحليفها الجيش السوري الحر منذ عملية عسكرية شنتها أنقرة العام الماضي بهدف طرد وحدات حماية الشعب من المنطقة.

ولا تزال وحدات حماية الشعب تسيطر على منطقة تل رفعت الصغيرة الواقعة بين منطقة خاضعة لسيطرة تركية إلى الشمال ومنطقتين خاضعتين لسيطرة الحكومة السورية ولسيطرة مقاتلين من المعارضة المسلحة إلى الجنوب.

وقالت الأناضول إن القوات التركية أطلقت خمس قذائف هاوتزر صوب مواقع للوحدات في تل رفعت يوم الأربعاء أتبعتها بإطلاق 12 قذيفة أمس الخميس وأكثر من 20 أخرى اليوم الجمعة دون أن تشير لسقوط قتلى.

وقالت وزارة الدفاع التركية أمس الخميس إن قواتها ردت على نيران معادية من وحدات حماية الشعب مصدرها تل رفعت واستهدفت عناصر تركية تعمل في منطقة عفرين.