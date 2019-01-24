ألمانيا توافق على تصدير أنظمة أسلحة إلى قطر

وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير يتحدث إلى وسائل إعلام في برلين يوم 17 يوليو 2018

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:41 24/01/2019 حدث بتاريخ: 21:42 24/01/2019

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير للنواب في خطاب اطلعت عليه رويترز إن الحكومة وافقت على تصدير أربعة أنظمة صواريخ بحرية طورتها ألمانيا والولايات المتحدة إلى قطر.

ولم تذكر الرسالة التي حملت تاريخ 23 يناير كانون الثاني قيمة الصفقة، معللة ذلك بحكم محكمة عام 2014 يعفي من الإفصاح عن هذه المعلومات إذا كانت ستضر بقدرة الشركات على المنافسة.

وتأتي الموافقة على البيع في الوقت الذي أوقفت برلين فيه جميع مبيعات الأسلحة للسعودية منافسة قطر بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتحمي هذه الأنظمة سفن البحرية من الصواريخ والطائرات وطائرات الهليكوبتر. كما تشمل عملية البيع 85 جهاز رادار مزدوج وأنظمة تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتوجيه الصاروخ إلى هدفه.

وقال ألتماير في رسالته إنه سيتم تصدير نظام الصواريخ إلى قطر عبر إيطاليا، في حين سيتم تصدير الأنظمة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء عبر الولايات المتحدة.

وانتقد كلاوس إرنست، وهو عضو في حزب اليسار المتطرف، قرار الحكومة الألمانية، مع استمرار المخاوف بشأن الأمن وحقوق الإنسان في منطقة الخليج.

وقال إرنست ”من غير المسؤول أن تستمر الحكومة الألمانية في الموافقة على مبيعات الأسلحة لمناطق أزمات“.