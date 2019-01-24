جولة آسيوية لأمير قطر نهاية يناير

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:09 24/01/2019 حدث بتاريخ: 21:09 24/01/2019

يزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نهاية كانون الثاني/يناير كوريا الجنوبية واليابان والصين، أبرز شركاء بلاده التجاريين وذلك في وقت لا تزال فيه الدوحة تتعرض لآثار الأزمة الدبلوماسية بينها وبين دول خليجية في مقدمها السعودية.

ومن المقرر أن تبدأ هذه الجولة في كوريا الجنوبية ثاني شريك تجاري لقطر في 27 كانون الثاني/يناير، ثم تتواصل في اليابان أول شريك تجاري للدوحة قبل اختتام الجولة في الصين، بحسب ما أفادت وكالة الانباء القطرية الرسمية.

وفي كل محطة من هذه الجولة سيوقع أمير قطر مع هذه "الدول الصديقة اتفاقات ثنائية" وسيبحث أبرز الملفات الاقليمية والدولية، بحسب المصدر ذاته.

وستكون هذه ثاني زيارة لامير قطر للصين التي شهدت العلاقات التجارية معها نموا مؤخرا ما جعل بكين ثالث أكبر شريك تجاري للدوحة بنحو 11 مليار دولار من المبادلات التجارية في 2017، بحسب أرقام قطرية.

واختيرت شركة صينية للمشاركة في تشييد ملعب لوسيل لكرة القدم الذي من المقرر ان يستضيف نهائي كأس العالم لكرة القدم سنة 2022.

وكانت السعودية ومصر والامارات والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر في 5 حزيران/يونيو 2017 متهمة الدوحة بدعم حركات اسلامية متطرفة وكذك بالتقارب مع ايران الخصم الاقليمي للسعودية.

وتنفي الدوحة دعمها لحركات متطرفة وتعتبر ان الدول الاربع تريد التدخل في شؤونها وحتى العمل على تغيير نظامها.

وادت العقوبات الاقتصادية التي فرضت على قطر الى غلق الحدود البرية الوحيدة لها (مع السعودية) واجبرت الدوحة على تغيير طرق تزويدها.

ولا يلوح أي حل في الافق لهذه الأزمة حاليا.