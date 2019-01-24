خروج احتجاجات في الخرطوم ومدن سودانية أخرى

متظاهرون سودانيون يرددون شعارات خلال تظاهرات مناهضة للحكومة في العاصمة الخرطوم يوم 18 يناير

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:34 24/01/2019 حدث بتاريخ: 18:34 24/01/2019

قال شهود إن احتجاجات خرجت في عدد من المدن السودانية يوم الخميس بينها العاصمة الخرطوم، وذلك بعد دعوات لخروج مظاهرات حاشدة.

وقال شاهد من رويترز وشهود آخرون إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين في حي بري بالخرطوم وفي شمال العاصمة. وخرجت احتجاجات أيضا في عدة مناطق في مدينة أم درمان.

وفي مدينة القضارف بشرق السودان، تجمع مئات المحتجين في منطقة السوق الرئيسية وهتفوا قائلين ”تسقط، بس (كفى)، حرية، حرية“.

واتسع نطاق الاحتجاجات التي فجرتها أزمة اقتصادية متفاقمة ليشمل أنحاء متفرقة بالسودان منذ يوم 19 ديسمبر كانون الأول، ويطالب كثيرون بنهاية لحكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.