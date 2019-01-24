الأردن يدعو سوريا للمشاركة في مؤتمر البرلمانيين العرب

رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:33 24/01/2019 حدث بتاريخ: 15:43 24/01/2019

أكدت مصادر برلمانية أردنية أن رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) عاطف الطراونة دعا نظيره السوري حمودة الصباغ، للمشاركة في أعمال "المؤتمر التاسع والعشرين لاتحاد البرلمانيين العرب"، والذي سيعقد في العاصمة عمّان مطلع آذار/مارس المقبل.

وقالت المصادر لوكالة الانباء الألمانية إن "الطراونة وجه الدعوة ولم يعرف إن كانت سورية ستوافق وتلبي الدعوة أم لا".

وتأتي المشاركة السورية ، في حال تم تلبيتها ، بعد سنوات من الغياب الذي كان سببه القرار العربي بمقاطعة سورية وتجميد عضويتها في الجامعة العربية.

وكانت صحيفة الأخبار السورية قالت إن هذه الدعوة تأتي في سياق الخطوات "الإيجابية الأردنية" تجاه سورية، وآخرها رفع مستوى التمثيل في دمشق، والعودة العربية المتدرّجة.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين قررت تعيين قائم بالأعمال بالإنابة في سفارتها لدى دمشق.