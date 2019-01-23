نتانياهو يتوعد قطاع غزة برد "قاتل" في حال التصعيد

رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:04 23/01/2019 حدث بتاريخ: 18:05 23/01/2019

حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء من ضربة "قاتلة" اذا استأنفت الفصائل المسلحة الفلسطينية هجماتها مع تصاعد التوتر على الحدود في قطاع غزة.

جاءت تصريحات نتانياهو بعد تعرض جنود إسرائيليين لإطلاق نار على الحدود في حادثين منفصلين، بعد أسابيع من الهدوء النسبي في قطاع غزة.

وقال نتانياهو "ربما هناك شخص ما في غزة يعتقد انه يستطيع أن يطل برأسه. وأوصيهم بأن يفهموا ان الرد سيكون قاتلا ومؤلما للغاية".

ونقل عنه مكتبه قوله بعد حضوره تدريباً عسكرياً في قاعدة في شيزافون في النقب بجنوب إسرائيل، "نحن مستعدون لأي سيناريو وأي تصعيد".

قصفت الدبابات الإسرائيلية الثلاثاء موقعين لحركة حماس في غزة وقتلت أحد النشطاء بعد أن أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة برصاصة ضربت خوذته.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية ليلاً موقعاً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع المحاصر.

وخاضت اسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ عام 2008 وهناك مخاوف من جولة رابعة رغم تراجع العنف منذ تشرين الثاني/نوفمبر بموجب هدنة غير رسمية.