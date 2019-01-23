الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات لتونس بقيمة 305 ملايين يورو

الاتحاد الأوروبي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:46 23/01/2019 حدث بتاريخ: 17:46 23/01/2019

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إنه وافق على حزمة مساعدات مالية بقيمة 305 ملايين يورو (347 مليون دولار) لتونس من أجل مساعدة الشباب في العثور على فرص عمل وتعزيز التنمية المحلية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "هذا التمويل القياسي يعكس طموح الاتحاد الأوروبي القوي لخلق فرص أفضل للشباب التونسي".

وقال يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وشؤون توسعة العضوية "البرنامج الذي جرى تبنيه سيسهل وصول الشباب التونسي إلى سوق العمل، ويعزز الابتكار في تنظيم المشاريع ويضمن عدم تجاهل المجتمعات المحلية".

وحققت تونس انتقالا إلى الديمقراطية منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في عام 2011، وهي الوحيدة بين دول "الربيع العربي" التي تجنبت صراعات مثل ما حدث في سوريا أو موجات من الاضطراب السياسي على غرار ما شهدته مصر.

لكن أزمة اقتصادية تسببت في تدهور مستوى المعيشة كما أن معدل البطالة مرتفع بسبب اضطراب سياسي وغياب إصلاحات مما تسبب في ردع الاستثمار المطلوب لخلق وظائف. وأجبر هذا الحكومة على بدء إجراءات تقشفية لنيل رضا المانحين والمقرضين بما في ذلك صندوق النقد الدولي.