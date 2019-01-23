فرنسا تدعو الخرطوم الى وقف العنف بحق المتظاهرين

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:22 23/01/2019 حدث بتاريخ: 13:22 23/01/2019

دعت فرنسا السلطات السودانية الأربعاء الى "وضع حد للعنف" الذي تمارسه قوات الأمن بحق المحتجين الذين يتظاهرون ضد النظام منذ أكثر من شهر.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون در مول "ندعو السلطات السودانية الى اتخاذ كل التدابير الضرورية لوضع حد للعنف بحق المتظاهرين المسالمين وملاحقة مرتكبي أعمال العنف هذه".

وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحافي عبر الانترنت أن فرنسا "تكرر تمسكها باحترام الحق في التظاهر وحرية التجمع والتعبير".

ويشهد السودان منذ 19 كانون الاول/ديسمبر موجة تظاهرات أدى تفريقها إلى 26 قتيلا بحسب حصيلة رسمية، في حين تحدثت منظمات غير حكومية عن أربعين.

ويحتج المتظاهرون على قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف في بلاد تعاني أزمة اقتصادية حادة.

وسرعان ما تحولت التظاهرات الى حراك شعبي ضد الرئيس عمر البشير الذي يحكم السودان منذ 1989.

ونددت منظمة العفو الدولية باستخدام قوات الأمن السودانية "القوة القاتلة" ضد المتظاهرين.