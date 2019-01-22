سانا: قتيل وأربعة جرحى إثر انفجار سيارة مفخخة في اللاذقية غرب سوريا

صورة وزعتها وكالة الأنباء السورية "سانا" على صفحتها على تلغرام في 22 يناير 2019 لسيارة تحترق في اللاذقية بعد انفجار سيارة مفخخة فيها سانا

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:25 22/01/2019 حدث بتاريخ: 18:25 22/01/2019

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون الثلاثاء إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة اللاذقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، في حادثة نادرة في هذه المنطقة الواقعة في غرب سوريا.

وأوردت سانا "المعلومات الاولية (تفيد عن) انفجار سيارة مفخخة (...) ومقتل السائق وإصابة 4 آخرين" مشيرة إلى ان التفجير وقع "في ساحة الحمام" على أطراف اللاذقية.

وأضافت الوكالة أن "الجهات المختصة قامت بتفكيك عبوة ناسفة ثانية قبل تفجيرها في نفس المكان".

واشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تم وضع عبوة ناسفة في السيارة او قربها" لافتا إلى ان "المتوفى ليس انتحاريا".

ونشرت الوكالة صورا تظهر السيارة وهي تحترق وحولها رجال الإطفاء.

كما بث التلفزيون السوري صورا لمكان التفجير أظهر تجمهر عدد كبير من الأشخاص وعناصر من الجيش حوله.

وفي الوسط بينت الصور حافلة بيضاء صغيرة محطمة ومتفحمة فيما مُنع الناس من الاقتراب بواسطة شريط أمان وضع حول مكان الانفجار.

وشهدت المدينة في الساحة نفسها في ايلول/سبتمبر 2015 انفجار سيارة محملة بكمية كبيرة من المواد المتفجرة ما أدى الى استشهاد عشرة واصابة 25 شخصا بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية كبيرة بالسيارات والمنازل.

وبقيت محافظة اللاذقية الساحلية، معقل الطائفة العلوية التي تتحدر منها عائلة الرئيس السوري بشار الاسد، بمنأى نسبيا عن النزاع الدامي الذي تشهده البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011.