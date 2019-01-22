الدبابات الاسرائيلية تقصف نقطة رصد لحماس ردا على اطلاق نار شمال غزة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:46 22/01/2019 حدث بتاريخ: 16:36 22/01/2019

أفادت مصادر فلسطينية واسرائيلية متطابقة أن الدبابات الإسرائيلية قصفت الثلاثاء بقذيفتين موقع رصد تابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ردا على اطلاق نار تجاه جيب عسكري قرب الحدود شرق بيت حانون في شمال قطاع غزة.

وقال المصدر الأمني في غزة إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت ظهر الثلاثاء نقطتين للرصد للمقاومة ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة ما أحدث أضرارا ولم يبلغ عن وقوع اصابات".

وقال شهود عيان إن النقطتين المستهدفتين تتبعان للقسام.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي في بيان "أطلقت أعيرة نارية على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي المتاخمة للسور الأمني في قطاع غزة ولم يبلغ عن أي إصابات" مضيفا "ردا على ذلك استهدفت دبابة موقعا عسكريا لحماس في شمال قطاع غزة".

وتسود تهدئة هشة على حدود قطاع غزة بين اسرائيل وحماس ما أدى لإدخال قطر المنحة المالية الثالثة قبل نهاية هذا الاسبوع لدفع رواتب موظفي حماس.

كما سمحت إسرائيل بإدخال وقود بتمويل قطري للقطاع المحاصر منذ أكثر من عشر سنوات، للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء.