تخفيف أحكام الإعدام على ستة مدانين بتشكيل "خلية ارهابية" في مصر إلى السجن المؤبد

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:41 21/01/2019 حدث بتاريخ: 12:42 21/01/2019

قررت محكمة النقض المصرية إلغاء أحكام الإعدام الصادرة على ستة أشخاص أدينوا بتشكيل "خلية إرهابية" وتخفيفه إلى السجن المؤبد، حسب ما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية الإثنين.

وقالت الصحيفة إن "محكمة النقض قضت أمس (الأحد) بقبول الطعن المقدم من المتهمين باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد بالنسبة للطاعنين ورفض الطعن فيما عدا ذلك، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ+خلية الجيزة الإرهابية+ على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالإعدام والمؤبد".

ويتهم في هذه القضية 26 شخصا، حسب المحكمة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة) قضت قي 22 تشرين الأول/أكتوبر بإعدام 11 مُتهمًا، حضر منهم ستة، ومعاقبة 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد الذي تبلغ مدته في مصر 25 عاما. كما حكمت بالسجن عشر سنوات غيابيا على قاصر.

وأوضحت الصحيفة أن النيابة العامة كانت دانت المتهمين ب"جرائم تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مالية".

ومنذ اطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضخمة، تخوض قوات الامن وخصوصا في شمال ووسط سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وخلفّت هذه المواجهات مئات القتلى من الجانبين.

ومنذ نهاية 2013 وتصنّف السلطات المصرية جماعة الاخوان المسلمين "منظمة ارهابية".