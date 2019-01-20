وزير الاقتصاد الفرنسي في القاهرة تمهيدا لزيارة ماكرون

صورة وزعتها الرئاسة المصرية للسيسي ولومير في القاهرة الاحد في 20 يناير 2019

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:44 20/01/2019 حدث بتاريخ: 18:44 20/01/2019

زار وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير مصر الأحد في إطار التحضير لزيارة سيقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون قريبا، كما افاد مراسل لفرانس برس.

وبعد لقائه مجموعة من ممثلي الشركات الفرنسية المقيمين في البلاد، توجه لومير الى القصر الرئاسي حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الوزير للصحافة أن "اللقاء كان ممتازا مع الرئيس السيسي للإعداد لزيارة رئيس الجمهورية في غضون أيام قليلة، بهدف تعزيز وتنويع المشاريع الاقتصادية" الثنائية.

وأكد أن "الرئيس السيسي يقوم بعمل رائع لاعادة انعاش الاقتصاد المصري. لقد اتخذ قرارات شجاعة ما يجعل من مصر سوقا أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للشركات الفرنسية".

تواجه مصر أزمة اقتصادية حادة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك وتسببت بفترة من عدم الاستقرار السياسي.

في عام 2016، حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

في المقابل، نفذت حكومة الرئيس السيسي الذي انتخب عام 2014 وأعيد انتخابه عام 2018 إصلاحات اقتصادية جذرية تضمنت تخفيض قيمة العملة الوطنية وتخفيض الدعم الحكومي.

كما تعمل الحكومة المصرية على تحسين البيئة الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية خصوصا اقرار قانون عام 2017 يمنح مزايا ضريبية.

وقد ارتفع التضخم إلى 30% بعد تخفيض قيمة العملة لكنه لا يتجاوز 12% اليوم في حين تحاول البلاد إنعاش اقتصادها.

في الوقت نفسه، تتهم منظمات حقوق الإنسان بشكل منتظم حكومة السيسي بقمع الأصوات المعارضة.