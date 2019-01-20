سوريا تقول إنها تصدت لهجوم إسرائيلي وإسرائيل تعلن إسقاط صاروخ فوق الجولان

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:49 20/01/2019 حدث بتاريخ: 17:08 20/01/2019

نقلت وسائل إعلام رسمية عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم جوي إسرائيلي في جنوب البلاد اليوم الأحد وأسقطت العديد من الصواريخ فوق المنطقة.

وقال المصدر للوكالة العربية السورية للأنباء "وسائط دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أي من أهدافه". ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.

ورفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان صدر في وقت لاحق اليوم الأحد أن منظومة القبة الحديدية التابعة له أسقطت صاروخا أطلق صوب الجزء الشمالي من هضبة الجولان المحتلة على الحدود السورية.

ولم يذكر بيان الجيش موقع إطلاق الصاروخ. وشمال الجولان قريب أيضا من الأراضي اللبنانية.

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجوم إسرائيلي الأسبوع الماضي على ما وصفه بمخزن للأسلحة الإيرانية في سوريا حيث تقدم طهران لدمشق دعما حيويا.

وقال لمجلس وزرائه إنه نفذ "مئات" الهجمات على مدى الأعوام المنصرمة خلال الحرب السورية لتحجيم إيران وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية.

وتخلت إسرائيل عن صمتها المعتاد بشأن هجمات على أهداف إيرانية قرب حدودها هذا الشهر في إشارة إلى الثقة في حملة شنتها وسط توتر بين الحين والآخر مع روسيا الحليف الأساسي لسوريا.