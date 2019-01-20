أمير قطر يصل إلى بيروت للمشاركة في القمة الاقتصادية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:49 20/01/2019 حدث بتاريخ: 12:00 20/01/2019

وصل صباح اليوم الأحد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) لترؤس وفد بلاده في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، التي تنعقد اليوم في بيروت.

وكان في استقبال أمير قطر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، في حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل.

يذكر أنه يتم تمثيل قطر وموريتانيا في القمة على مستوى القادة، بينما تتمثل باقي الدول العربية على مستوى رؤساء الوزراء والوزراء. وتغيب عن القمة كل من ليبيا وسورية.

وسبق أن عقدت ثلاث قمم اقتصادية عربية: الأولى في 2009 في الكويت، والثانية في 2011 في شرم الشيخ بمصر، والثالثة في العاصمة السعودية الرياض في 2013 .

وفرضت السلطات اللبنانية إجراءات أمنية مشددة لتأمين القمة. وإلى جانب لواء الحرس الجمهوري، يشارك في تأمين القمة قوات من الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة.