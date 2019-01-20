صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:19 20/01/2019 حدث بتاريخ: 10:24 20/01/2019

سمع دوي انفجار في محيط دمشق،على ما أفاد الإعلام الرسمي السوري صباح الأحد من دون أن يحدد أسبابه، مشيراً إلى أنباء أولية تتحدث عن "عمل إرهابي".

وأورد التلفزيون الرسمي السوري في شريط عاجل "سماع دوي انفجار في المتحلق الجنوبي بمحيط دمشق، والأنباء الأولية تتحدث عن عمل إرهابي"، من دون إضافة أي تفاصيل.

ومنذ العام 2011، بقيت دمشق نسبياً بمنأى عن النزاع الدامي الذي تشهده البلاد، الا انها تعرضت لتفجيرات عدة تبنت معظمها تنظيمات جهادية. كما كانت عرضة لقذائف الفصائل المعارضة حين كانت تسيطر على أحياء في أطرافها ومناطق في محيطها.

وإثر عمليات عسكرية واتفاقات إجلاء مع الفصائل المعارضة والجهاديين، تمكن الجيش السوري في أيار/مايو العام 2018 من استعادة السيطرة على كافة أحياء مدينة دمشق ومحيطها. ولم تشهد العاصمة منذ فترة طويلة أي تفجيرات، لكن جرى استهداف مناطق قربها في قصف جوي اتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذه.

وباتت القوات الحكومية اليوم تسيطر على أكثر من ستين في المئة من مساحة البلاد.

وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.