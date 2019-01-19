بيان: قوات سوريا الديمقراطية تقول إنها اعتقلت اثنين من داعش يحملان الجنسية الأمريكية
أفاد بيان أرسل لوسائل الإعلام يوم السبت أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت اثنين من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد يحملان الجنسية الأمريكية.
وجاء في البيان الذي يحمل تاريخ السادس من يناير كانون الثاني 2019 أن تحالف سوريا الديمقراطية، المدعوم من الولايات المتحدة والذي تقوده وحدات حماية الشعب الكردية، قال إن الاثنين اعتقلا خلال عمليات ضد التنظيم في محافظة دير الزور وإنه جرى أيضا اعتقال اثنين من باكستان وايرلنديا واحدا.
وتعهدت قوات سوريا الديمقراطية يوم الخميس بتصعيد الهجمات على بقايا الدولة الإسلامية والخلايا التابعة لها وذلك بعد يوم من هجوم بقنبلة تسبب في مقتل أربعة أمريكيين في شمال سوريا.